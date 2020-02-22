Minibüs yan yattı
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Minibüs yan yattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde yağmur nedeniyle yolda kayan minibüs yan yattı.

22.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:58
Minibüs yan yattı

'ın Gölbaşı ilçesi karayolu üzerinde yağmur nedeniyle yolda kayan minibüs yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Dağaşan idaresindeki 80 BE 356 plakalı minibüs Karanlıkdere köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje yan yattı.


Yaşanan kazayı sürücü yara almadan atlattı. Minibüste maddi hasar oluştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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