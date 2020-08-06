Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

ADANA'da otomobil ve minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

06.08.2020 03:17 | Son Güncelleme: 06.08.2020 03:25

ADANA'da otomobil ve minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdullah B. yönetimindeki 01 BCD 51 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet A. yönetimindeki 06 DK 9037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle minibüste yolcu koltuğunda oturan Fevziye B., otomobil sürücüsü Mehmet A. ve yolcu konumunda bulunan Mehmet K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan karayolu, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

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