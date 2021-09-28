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Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için mahkemeye başvuruldu

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Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için mahkemeye başvuruldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde başvuruda bulunuldu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde başvuruda bulunuldu.  İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası adına başvuruda bulunduklarını söyleyen Avukat Hülya Sürgülüoğlu, " Hem temsil ettiğimiz taksi esnafının hem de diğer tarafı olan minibüs esnafının mağdur olmaması için bu davayı açtık" diye konuştu.

UKOME'de alınan 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararına toplantıda red oyu veren ve karara karşı çıkan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne kararın iptali için başvuruda bulunuldu.  Mahkeme çıkışı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası adına açılacak dava ile ilgili konuşan Avukat Hülya Sürgülüoğlu, "Uzun zamandır basının da gündeminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin yakın bir zamanda almış olduğu minibüs hatlarının, 750 adet minibüs plakasının taksi plakasına dönüşümüne ilişkin kararların iptali talebiyle davamızı açmış olduğumuzu söylemek istiyoruz. İdare mahkemesindeki ilk amacımız  davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması. Burada hem temsil ettiğimiz taksi esnafının hem de diğer tarafı olan minibüs esnafının mağdur olmaması için bu davayı açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir başvuru tarihi belirledi. Oldukça kısa bir süre sonra bu başvuru tarihi sona erecek. Burada amaç başvuru tarihinden sonra çünkü bir kura usulü bu taksi dönüşümleri yapılacak. Plakalar taksiye dönüştürülecek. Bizim amacımız yargılamanın hızlı bir şekilde sonuçlanması ve bunun takibini yapmak. Dava dilekçemizde de açıkça belirttiğimiz üzere buradaki her şeyin hukuka aykırı, açıkça hukuka aykırı. Bunun düzeltilmesi için de takipçisi olacağız" dedi.

"DÖNÜŞÜM KARARI KANUNLARA, HUKUKA, YÖNETMELİĞE KESİNLİKLE AYKIRIDIR"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UKOME'de alınan karara esnaf odası olarak ret oyu kullandıklarını belirtti. Aksu, "Türkiye'de 81 ilde toplu taşımanın kesinlikle taksiye dönüşümüyle alakalı hiçbir karar yoktur. UKOME'nin aldığı, minibüsün taksiye dönüşüm kararı, kanunlara, hukuka, yönetmeliğe kesinlikle aykırıdır. Bugün bu kararın iptali için ve yürütmenin durdurulması için, dava açtık. Davayı takip ediyoruz" diye konuştu.

"HİÇ BİR ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR GİRİŞİM"

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli ise " İstanbul'da yapılmak istenen bu dönüşüm ülkemizde hiçbir örneği olmayan bir girişimdir, hukuk dışı bir girişimdir.  Burada hem minibüsçü esnafının mağdur olmaması hem de taksici esnafımızın mağdur olmaması açısından yargımızın bu konuda adalete uygun ve hızlı bir karar vermesini  umuyoruz. Çünkü ileride telafisi çok zor" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için mahkemeye başvuruldu

Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için mahkemeye başvuruldu

Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için mahkemeye başvuruldu

Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için mahkemeye başvuruldu

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