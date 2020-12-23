Minibüs ücreti ne kadar? Minibüs ve dolmuşların ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Taksi ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretleri yüzde 11 zamlandı. Minibüs ücreti ne kadar? Minibüs ve dolmuşların ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ve dolmuşların yeni ücreti n kadar?

Son dakika: UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam geldi. Minibüs ücreti ne kadar? Minibüs ve dolmuşların ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ve dolmuşların yeni ücreti n kadar? İşte detaylar haberimizde...

MİNİBÜS VE DOLMUŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Son dakika: UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam geldi. Buna göre, minibüste en kısa mesafe ücreti 2,75 TL, en uzun mesafe ücreti 4 TL, taksi açılış ücreti ise 5,55 TL olacak.

MİNİBÜS VE DOLMUŞ ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. 2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifleri oldu.

Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. En kısa mesafenin 2,50'den 2,75'e, en uzun mesafenin 3,70 TL'den 4 TL'ye çıkması önerildi. Sektör temsilcileri zamları düşük bularak taksi ücretlerine yüzde 20, minibüs ücretlerine de yüzde 13 zam yapılıp indi-bindi ücretinin 3 TL olmasını istediler. Yüzde 11 zam teklifi UKOME toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.

TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksilerde 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı.