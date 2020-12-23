Minibüs ücreti ne kadar? Minibüs ve dolmuşların ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Taksi ücreti ne kadar oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Minibüs ücreti ne kadar? Minibüs ve dolmuşların ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Taksi ücreti ne kadar oldu?

23.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:31
Minibüs ücreti ne kadar? Minibüs ve dolmuşların ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Taksi ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretleri yüzde 11 zamlandı. Minibüs ücreti ne kadar? Minibüs ve dolmuşların ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ve dolmuşların yeni ücreti n kadar?

Son dakika: UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam geldi. Minibüs ücreti ne kadar? Minibüs ve dolmuşların ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ve dolmuşların yeni ücreti n kadar? İşte detaylar haberimizde...

MİNİBÜS VE DOLMUŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Son dakika: UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam geldi. Buna göre, minibüste en kısa mesafe ücreti 2,75 TL, en uzun mesafe ücreti 4 TL, taksi açılış ücreti ise 5,55 TL olacak.

MİNİBÜS VE DOLMUŞ ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. 2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifleri oldu.

Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. En kısa mesafenin 2,50'den 2,75'e, en uzun mesafenin 3,70 TL'den 4 TL'ye çıkması önerildi. Sektör temsilcileri zamları düşük bularak taksi ücretlerine yüzde 20, minibüs ücretlerine de yüzde 13 zam yapılıp indi-bindi ücretinin 3 TL olmasını istediler. Yüzde 11 zam teklifi UKOME toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.

TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Minibüs ücreti ne kadar? Minibüs ve dolmuşların ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Taksi ücreti ne kadar oldu?

Taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksilerde 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minibüs ücreti ne kadar? Minibüs ve dolmuşların ücretleri ne kadar oldu? Minibüs ücretleri ne kadar oldu? Taksi ücreti ne kadar oldu? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:31:29. #1.14#
title