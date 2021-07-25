Minibüs, traktöre çarptı: 7 yaralı
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Minibüs, traktöre çarptı: 7 yaralı

Minibüs, traktöre çarptı: 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesine minibüsün römorka arkadan çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesine minibüsün römorka arkadan çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara'dan Afyon yönüne giden Ahmet Demirci (36) yönetimindeki 35 AEC 037 plakalı minibüs, Camili köyü yakınlarında T.D. yönetimindeki buğday yüklü 03 HA 526 plakalı traktörün römorkuna arkadan çaptı. Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Ahmet Demirci ile yanındaki Tamer Doğan (34), Kafiye Demirci (39), Döndü Çulha (66), Emine Demirci (18), N.D. (13) ve Ö.D. (12) yaralandı. Yaralılardan 6'sı gelen ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan Kafiye Demirci ise AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kafiye Demirci de müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.


- Afyonkarahisar
Minibüs, traktöre çarptı: 7 yaralı
Minibüs, traktöre çarptı: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak

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