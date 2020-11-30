Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
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Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)

30.11.2020 20:02 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:07

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nu kullanarak Ankara istikametine seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MB 5862 plakalı minibüs, Rüzgarlı mevkisinde, önünde...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nu kullanarak Ankara istikametine seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MB 5862 plakalı minibüs, Rüzgarlı mevkisinde, önünde seyreden Hüseyin C. yönetimindeki demir yüklü 06 FF 0850 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kazada, minibüste bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda ulaşım, 2 şeritten kontrollü sağlanıyor.

Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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