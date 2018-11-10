Minibüs ticari araca çarptı: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da, minibüsün ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mehmet Akif Kılıç idaresindeki 55 ASD 51 plakalı minibüs, Ramazan Yıllar'ın kullandığı 55 D 0056 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, iki araç sürücüsünün yanı sıra ticari araçta yolcu olan Mehmet Erdal ve minibüsün içerisindeki Şevval Naz Kılıç yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri ticari araç içerisinde sıkışan Mehmet Erdal'a ve diğer yaralılara müdahale etti. Müdahalenin ardından yaralılar Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle 2 araçta da maddi hasar meydana gelirken trafik bir süre aksadı. Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.