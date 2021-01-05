Minibüs takla attı: 3 yaralı
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Minibüs takla attı: 3 yaralı

05.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:28
Minibüs takla attı: 3 yaralı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs takla attı, 3 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs takla attı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Denizli- Ankara kara yolu Gürlek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Çivril yönüne giden Hasan Çetin, kullandığı 01 ABT 779 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, takla atıp, yol kenarına savruldu. Ters dönerek duran minibüsteki Harun Arat, Murat Arat ve İbrahim Araç, yaralandı. Sürücü Çetin ise kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle Denizli- Ankara kara yolunda ulaşım yaklaşık 1 saat yan yoldan verildi. Minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.


Minibüs takla attı: 3 yaralı
Minibüs takla attı: 3 yaralı
Minibüs takla attı: 3 yaralı
Minibüs takla attı: 3 yaralı
Minibüs takla attı: 3 yaralı
Minibüs takla attı: 3 yaralı
Minibüs takla attı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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