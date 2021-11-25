Minibüs takla attı; 2'si ağır, 5 yaralı - Haberler
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Minibüs takla attı; 2'si ağır, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel
Minibüs takla attı; 2'si ağır, 5 yaralı

VAN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atan minibüsteki 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

VAN (DHA) - VAN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atan minibüsteki 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nden aldığı yolcuları Van kent merkezine götürmek için yola çıkan G.İ. yönetimindeki 65 DS 875 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülüp tedaviye alındı.


Minibüs takla attı; 2'si ağır, 5 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri

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