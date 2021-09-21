Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı - Haberler
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Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Harun Yıldırım yönetimindeki 35 AND 443 plakalı minibüs, İzmir- Ankara karayolu Akçapınar Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında minibüs içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı

Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı

Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı

Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı

Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı

Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı

Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı

Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı

Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Takla atıp karşıya geçen minibüs devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı

Takla atıp karşıya geçen minibüs devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı

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