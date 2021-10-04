Minibüs sürüye daldı: 7 kişi yaralanırken 34 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler
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Minibüs sürüye daldı: 7 kişi yaralanırken 34 küçükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Minibüs sürüye daldı: 7 kişi yaralanırken 34 küçükbaş hayvan telef oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde minibüs, yolun karşısına geçirilmek istenen küçükbaş hayvan sürücüsüne daldı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde minibüs, yolun karşısına geçirilmek istenen küçükbaş hayvan sürücüsüne daldı. Kazada 7 kişi yaralanırken, 34 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir ilçesi Beyşehir çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Ç. idaresindeki 34 HR 6942 plakalı Wolsvagen marka minibüs, sahibi öğrenilemeyen ve yolun karşısına geçirilmeye çalışılan küçükbaş hayvan sürüsüne daldı. Kazada araçta bulunan aynı aileden Mehmet Ç., Mustafa Ç., Şeyda Ç., İbrahim Ç., Dudu Ç. ile Murat C. ve Fatma A. yaralandı. Minibüsün çarptığı 34 küçükbaş hayvan ise yola saçılarak telef oldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürüye çarpan minibüstekilerin İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Minibüs sürüye daldı: 7 kişi yaralanırken 34 küçükbaş hayvan telef oldu

Minibüs sürüye daldı: 7 kişi yaralanırken 34 küçükbaş hayvan telef oldu

Minibüs sürüye daldı: 7 kişi yaralanırken 34 küçükbaş hayvan telef oldu

Minibüs sürüye daldı: 7 kişi yaralanırken 34 küçükbaş hayvan telef oldu

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