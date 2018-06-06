Minibüs Sürücüsü Yol Verme Kavgasında Kemerle Polise Saldırdı, Polis Silahını Ateşledi

Beylikdüzü E-5 yanyolda, polis trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı minibüsçülerin, kemerli saldırısına uğradı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis saldırıyı önlemek için silahını ateşledi, yerden seken mermi sürücüyü yaraladı.

POLİS İLE MİNİBÜSÇÜ ARASINDA YOL VERME KAVGASI

Beylikdüzü Haramidere mevkii E-5 yanyol Avcılar istikametinde bulunan bir istasyonda meydana gelen olayda, görevi devralmaya giden bir polis, yol verme tartışması yüzünden yolcu minibüs sürücüsü ile kavga etti.

KEMERLE SALDIRAN MİNİBÜSÇÜYÜ DURDURMAK İÇİN ATEŞ ETTİ

Bir süre sonra minibüs sürücülerinden birisi daha olayı görerek iddiaya göre arkadaşına yardımcı olmak istedi. Kendisine kemerle saldıran minibüs sürücülerini ikna etmeye çalışan polis tabancası ile ateş etti.

YERDEN SEKEN KURŞUNLA YARALANDI

Polisin ateşlediği silahta yerden seken bir mermi minibüs sürücüsünün bacağına isabet etti. Olayı gören vatandaşlar, ayırmaya çalıştı. Silahla yaralama olayından kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri ve ambulans sedye ile yaralıyı taşıyarak hastaneye sevk etti.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, benzin istasyonu içerisinde minibüs sürücüsünün kemerler saldırması, polisin ikna için silahını ateşlediği anda merminin sekmesi ve sürücünün yaralanma anı görülüyor.