Minibüs Sürücüsü Yol Verme Kavgasında Kemerle Polise Saldırdı, Polis Silahını Ateşledi
Beylikdüzü E-5 yanyolda, polis, trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı minibüsçülerin, kemerli saldırısına uğradı. Polis, saldırganları durdurmak için ateş etti. Minibüsçülerden biri seken kurşunla yaralandı.
Beylikdüzü E-5 yanyolda, polis trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı minibüsçülerin, kemerli saldırısına uğradı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis saldırıyı önlemek için silahını ateşledi, yerden seken mermi sürücüyü yaraladı.
POLİS İLE MİNİBÜSÇÜ ARASINDA YOL VERME KAVGASI
Beylikdüzü Haramidere mevkii E-5 yanyol Avcılar istikametinde bulunan bir istasyonda meydana gelen olayda, görevi devralmaya giden bir polis, yol verme tartışması yüzünden yolcu minibüs sürücüsü ile kavga etti.
KEMERLE SALDIRAN MİNİBÜSÇÜYÜ DURDURMAK İÇİN ATEŞ ETTİ
Bir süre sonra minibüs sürücülerinden birisi daha olayı görerek iddiaya göre arkadaşına yardımcı olmak istedi. Kendisine kemerle saldıran minibüs sürücülerini ikna etmeye çalışan polis tabancası ile ateş etti.
YERDEN SEKEN KURŞUNLA YARALANDI
Polisin ateşlediği silahta yerden seken bir mermi minibüs sürücüsünün bacağına isabet etti. Olayı gören vatandaşlar, ayırmaya çalıştı. Silahla yaralama olayından kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri ve ambulans sedye ile yaralıyı taşıyarak hastaneye sevk etti.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, benzin istasyonu içerisinde minibüs sürücüsünün kemerler saldırması, polisin ikna için silahını ateşlediği anda merminin sekmesi ve sürücünün yaralanma anı görülüyor.
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Ülkedeki tum minibusleri.kaldiracaksin, toplu tasimanin tamamini belediyeler yapacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kekolar ne zaman gidecek barzoCevap Yaz Yayından Kaldır
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polisi bu hale kim düşürdüCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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amerıka usulu sık bacaklarına devletın polıne erkekleık yaparsın herkezden korkarsın bılıyosun polıs meslegı ıcın ses cıkaramazzz..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bacagina sikma hakki var sonucta sikaydiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır