Minibüs sürücüsü, aracıyla manevra yapıp çatıdan düşen karlardan kurtuldu

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde bir minibüs sürücüsü, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan aracıyla ani manevra yaparak kurtuldu.

Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısındaki karlar, güneşli havanın etkisiyle eriyerek yola düştü. Bu sırada caddede seyir halinde bulunan minibüsün sürücüsü, karın düştüğünü fark ederek aracıyla ani manevra yaptı.

Sürücünün, araçla kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaf Muhammet Osman Dinç, gazetecilere, sabah iş yerinin önüne çıktığında büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Bir binanın üzerinde biriken kar kütlelerinin yola düştüğünü anlatan Dinç, "Yoldan geçen bir araç, küçük manevra yapmasıyla kar kütlesinin altından kalmaktan son anda kurtuldu. Yoldan geçen vatandaşlar da kar kütlesinden kıl payı kurtuldu. Ardından belediye ekipleri yola düşen kar kütlelerini temizledi." dedi.