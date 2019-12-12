Minibüs şoförünün hastaneye yetiştirdiği çocuğun tedavisi sürüyor

12.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:00

Sakarya'da, rahatsızlandığı minibüsün şoförü tarafından hızlı şekilde hastaneye yetiştirilen 2,5 yaşındaki Muhammed Ali'nin tedavisi devam ediyor.

Anne Türkan Toygar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, o anların, yaşamayan bir insana anlatılamayacağını ve çok kötü bir durum olduğunu söyledi.

Duyarlılığı için minibüs şoförü Samet Sarı'ya teşekkür eden Toygar, "Bizi saniyelerle hastaneye yetiştirdi, o anda hiçbir şeyi gözü görmedi, minnettarız. Belki başka biri olsaydı, o anda şoka girip durabilirdi. Çocuğum hayatını kaybedebilirdi. Allah razı olsun, oğlumun hayatını kurtardı. O anda kendini dinç tuttu, bizi hastaneye yetiştirdi. Bizim için saniye çok önemliydi. Çok sağ olsun. Şu anda durumu çok şükür iyi, doktor, 'İyiye gidiyor. 2-3 güne taburcu olacak' dedi." şeklinde konuştu.

Çocuğunun boğazına şeker kaçmadığını, durumun yanlış anlaşıldığını anlatan Türkan Toygar, "Havale geçirdi. Parmağımı ağzına sokunca şoför bey şeker zannetmiş ama havale geçirdi. Parmağımı ağzına koydum, çünkü çocuk o anda dilini yutardı, nefes alamazdı. O yüzden çocuk nefes alırken zorlanmasın diye mecburen ağzını açık bıraktım. Ağzını kapattığı anda çocuk mosmor oluyordu. Isırdığı anda bile parmağımı hissetmiyordum, yeter ki oğlum iyi olsun, parmak önemli değil. O anda parmağımı hiç düşünmedim. Çok şükür, iyi ki de yapmışım, doktorlar 'İyi ki yaptın' diye söyledi." ifadelerini kullandı.

Toygar, çocuğunun daha önce hiçbir rahatsızlığının olmadığını belirterek, böyle bir olayın ilk defa başlarına geldiğini aktardı.

"Oğlumun hayatını kurtardı, minnettarız"

Baba Cumali Toygar da o anda iş yerinde olduğunu, eşinin kendisini arayarak hastaneye gittiklerini söylediğini belirterek, "Şoför bey kardeşime teşekkür ediyoruz, saniyeler içinde hastaneye yetiştirerek oğlumun hayatını kurtardı. Kendisine minnettarız, Allah razı olsun." dedi.

Aileye "geçmiş olsun" temennisinde bulunan minibüs şoförü Samet Sarı ise bir anlık refleksle hemen çocuğu hastaneye getirdiğini dile getirdi.

"Kaybedecek vakit yoktu" diyen Sarı, "Çünkü bağrışmalardan duyduğum kadarıyla 'Nefes alamıyor' dedi, morarmaya başladı. Sadece zamanla yarış başladı bizim için. O anda ters şerit, kırmızı ışık düşünmeden hastaneye geldim. Çocuğun durumu da iyiymiş, buna çok sevindim. Henüz göremedim. Araçlarımıza binen canların hepsi bize emanet." diye konuştu.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen çocuğun hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Annesiyle birlikte Güneşler-Serdivan hattında çalışan minibüse binen 2,5 yaşındaki Muhammed Ali'nin morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne, bir anda bağırmaya başlamıştı.



Şoför Sarı yolcuları indirip, çocuğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezine götürmüş, olay anları araç kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA