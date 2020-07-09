Minibüs şoförünü meslektaşlarının darbetmesi güvenlik kamerasında
Mersin'in Silifke ilçesinde bir minibüs şoförünün, 2 meslektaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
09.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:59
Mersin'in Silifke ilçesinde bir minibüs şoförünün, 2 meslektaşı tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Mersin-Silifke güzergahında yolcu taşıyan Metin Şahin idaresindeki 33 C 8104 plakalı minibüsün önü, Erdemli'de yolcu aldığı sırada farklı kooperatif bünyesindeki 2 minibüs sürücüsü tarafından kesildi.
Sürücüler, minibüsün şoför kapısını açıp Şahin'i araçtan indirerek darbetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, 2 şoförü gözaltına aldı.
Omzu ve kafasından yaralanan Şahin, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Şahin'in kullandığı minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA