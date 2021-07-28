Son dakika haberleri! MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜ DİREKSİYON BAŞINDA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Son dakika haberleri! MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜ DİREKSİYON BAŞINDA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre PENDİK'te hatlı minibüsün şoförü Servet Karaaslan'ı (24) öldürdüğü iddia edilen Hakan Y. (29) Sakarya'da gözaltına alındı.

PENDİK'te hatlı minibüsün şoförü Servet Karaaslan'ı (24) öldürdüğü iddia edilen Hakan Y. (29) Sakarya'da gözaltına alındı. Şüphelinin minibüsü aracıyla takip ettiği, ardından önünü keserek direksiyondaki Servet Karaaslan'ı öldürdüğü öğrenildi. Poliste ifade vermeyerek Susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Pendik, Yenişehir Mahallesi, Reyhan Caddesi üzerinde 17 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda hatlı minibüsüyle Pendik-Viaport seferini yapan Servet Karaaslan, önünü kesen otomobilden inen kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Servet Karaaslan direksiyon başında hayatını kaybederken, minibüste yolcu olarak bulunan Barış D. adlı kişide hafif şekilde yaralanmıştı. Saldırgan geldiği araca binerek hızla olay yerinden kaçmıştı.

ŞÜPHELİ SAKARYA'DA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada cinayeti Servet Karaaslan'ın daha önceden tanıdığı Hakan Y. tarafından işlendiği belirlendi. Başlatılan takip sonucu Hakan Y.'nin olaydan sonra Sakarya'da bulunan akrabalarının yanına kaçtığı belirlendi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polisleri tarafından Kemal Paşa Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında şüpheli Hakan Y. gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte olayda kullandığı silahta ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul'a getirilen Hakan Y.'nin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Ancak olayla ilgili ifade vermeyen şüpheli Susma hakkını kullandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri! MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜ DİREKSİYON BAŞINDA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberleri! MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜ DİREKSİYON BAŞINDA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberleri! MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜ DİREKSİYON BAŞINDA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberleri! MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜ DİREKSİYON BAŞINDA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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