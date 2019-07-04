Minibüs şoförü, rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs şoförü, geçirdiği havale nedeniyle bilincini kaybeden 3 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştirip hayatını kurtardı.

İlçe merkezinde yolcu taşımacılığı yapan Halil Şeftali, Esmerçayır Mahallesi'nde minibüsüyle seyir halindeyken yol kenarında kucağında çocukla koşan bir kadını görerek durdu.

Baygın haldeki çocuk ve annesini araca alan Şeftali, kadının çocuğun havale geçirdiğini söylemesi üzerine, minibüsteki yolcularla birlikte hastaneye doğru yola çıktı. Araçta bulunan diğer yolcular da çocuğa su dökerek yardımda bulundular.

"ARACA BİNDİĞİNDE ÇOCUĞUN BİLİNCİ KAPALIYDI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan minibüs şoförü Halil Şeftali, kucağında çocukla koşan kadını görünce aracı durdurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuğunun havale geçirdiğini söyledi. Çocuğu araca aldım ve yola koyuldum. O arada yolcular da çocuğa su döküp müdahale etti. Çocuk araca getirildiğinde bilinci kapalı ve baygın bir haldeydi. Suyla müdahale edilince kendine geldi ve annesi de çok telaşlıydı, çocuğa bir şey oldu diye korkuyordu, Ben de hiçbir şekilde yolcu indirip bindirmeden, direkt acil servisin önüne giderek üstüme düşeni yaptım. Elimden gelen buydu ve benim yerimde kim olsa aynısını yapardı."

SAĞLIK DURUMU İYİ

Siverek Devlet Hastanesi acil servisinde tedaviye alınan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA