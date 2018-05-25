Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayın Yaparken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü

Macaristan'da bir minibüs şoförü, Facebook üzerinden canlı yayında olduğu sırada kaza yaptı, 9 kişi hayatını kaybetti. Canlı yayın sırasında tehlikeli bir sollama yapan şoförün kullandığı minibüs, karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada şoför ile birlikte 9 kişi yaşamını yitirdi.

HASATTAN DÖNEN ÇİFTÇİLER VARDI

Şoförün Facebook yayınına ait görüntülerde, kazadan hemen önce olanlar yer alıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre minibüste hasattan dönen çiftçiler bulunuyordu.