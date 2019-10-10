10.10.2019 20:44

Antalya'da bir minibüs şoförü aracında ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokak'ta, bir turizm firmasına ait park halindeki 07 FSM 29 plakalı minibüsten kötü kokular geldiğini ve hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Yusuf C. (46) olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, Yusuf C.'nin vücudunda şırınga izi ve cesedin yanında boş enjektör buldu.

Aracın plakasından ulaşılan tur şirketi sahipleri, firmada şoför olarak çalışan Yusuf C.'nin 2 gündür kayıp olduğunu, kayıp başvurusunda bulunduklarını belirtti.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA