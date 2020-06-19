Minibüs şoförü 11 ayda 60 kilo verdi
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Minibüs şoförü 11 ayda 60 kilo verdi

Amasya'nın Taşova ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan 51 yaşındaki Selçuk Soyal, 11 ayda 60 kilo vererek dünyaya yeniden geldiğini söyledi.

Minibüs şoförü 11 ayda 60 kilo verdi
19.06.2020 08:56 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:33

Amasya'nın Taşova ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan 51 yaşındaki Selçuk Soyal, 11 ayda 60 kilo vererek dünyaya yeniden geldiğini söyledi.

Kilo verdikten sonra horlamadığını ve kendisini elektrikli araba gibi sessiz çalıştığını belirten Soyal, "Askere 1989 yılında gittiğimde yetmiş kilo geliyordum, asker dönüşü on beş kilo alarak seksen beş kilo olarak askerden döndüm. Mesleğimiz icabı yolcu taşımacılığı yaptığımızdan sürekli direksiyon başında oturduğumuzdan ve yaşımız da elliyi geçtiğinden dolayı en son 145 kiloya kadar ulaştım. Yaşımız daha genç iken fazla kiloyu tolere edebiliyoruz ancak yaş elliyi geçtikten sonra eklem ağrıları ile birlikte yürümede güçlük çekmeye başladım, ayrıca bunun yanında uyku apnesi horlama ve rahat uyku uyuyamama gibi yaşam konforum düştü. Daha önceki yıllarda çok defa kilo vermek için çaba sarf ettim, çok kez uğraşlar sonucu on beş kilo kadar kilo verdim, bırakınca aynı kiloyu bir müddet sonra geri aldım. Kilo verme işi uzun soluklu bir uğraş olması gerekiyor, kilo vermekte başarılı olamadığımdan dolayı cerrahi operasyon olmaya karar verdim" dedi.

Kilo vermek için cerrahi operasyonun tek başına bir çözüm olmadığını belirten Soyal, "Bununla birlikte üç şeye dikkat ettim, az yemek, küçük lokma alıp çok çiğnemek ve bunun yanında egzersiz olarak yürüyüş, mekik, ip atlamak gibi sportif faaliyetleri yaptım. Kilo vermeden önce 145 kilo geliyordum 11 aylık sürede yaklaşık olarak 60 kilo vererek şu an 85 kilo geliyorum. Kilo verdikten sonra konforlu yaşama geri döndüm. Çünkü şu an çok rahat yürüyebiliyorum, koşabiliyorum en güzel olanı ise hiçbir eklem ağrısı çekmiyorum. Daha önceden horlama vardı şu an kendimi elektrikli araba gibi hissediyorum sessiz ve çok rahat konforlu bir uyku uyuya biliyorum. Uykudan kalktığımda, uykumu almış dinç bir şekilde kalkıyorum. Kilo verdikten sonra kendimi dünyaya yeniden gelmiş gibi hissediyorum. Özgüvenim yeniden geldi, yürümek ve hayat konforum yeniden geldiği için çok rahat ve mutluyum" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Manşet

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