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Minibüs şoförleri etti, yol trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Minibüs şoförleri etti, yol trafiğe kapandı Yolcu yüzünden kavga eden minibüs şoförleri böyle görüntülendi Gaziosmanpaşa-Şirindere hattında seyir halinde olan bir iki minibüs şoförü Sultangazi de yolcu alma meselesi yüzünden kavgaya ettiler.

- Minibüs şoförleri etti, yol trafiğe kapandı

Yolcu yüzünden Kavga eden minibüs şoförleri böyle görüntülendi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa-Şirindere hattında seyir halinde olan bir iki minibüs şoförü Sultangazi de yolcu alma meselesi yüzünden kavgaya ettiler. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, bugün saat 13.45 sularında Gaziosmanpaşa - Arnavutköy Şirindere seferini yapan bir yolcu minibüsünde meydana geldi. İddiaya göre iki minibüs şoförü yolcu alma meselesi yüzünden yolda tartışmaya başladı. Tartışan şoförler bir süre sonra yolun ortasında durarak kavga etmeye başladı. Şoförlerin kavgası minibüste bulunan diğer yolcular tarafından kaydedildi.

Minibüs şoförleri etti, yol trafiğe kapandı

Minibüs şoförleri etti, yol trafiğe kapandı

Minibüs şoförleri etti, yol trafiğe kapandı

Minibüs şoförleri etti, yol trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
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