Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
Amasya'da minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 9 kişi yaralandı.
10.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:50
Amasya'da minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 52 FF 039 plakalı minibüs, İlyasköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
(Ali Özkan/İHA)
Kaynak: İHA