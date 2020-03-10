Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı Amasya'da minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 9 kişi yaralandı.

Amasya'da minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 52 FF 039 plakalı minibüs, İlyasköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(Ali Özkan/İHA)

Kaynak: İHA