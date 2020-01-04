Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

04.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:19
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

KAYSERİ'nin ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı 'nde meydana geldi. Ali Doğanay (55) yönetimindeki 38 RP 187 plakalı minibüs, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ali Doğanay ile minibüste bulunan Adnan Kahraman (47) yaralandı. Yaralılar, Tomarza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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