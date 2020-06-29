Minibüs şarampole uçtu: 14 yaralı
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Minibüs şarampole uçtu: 14 yaralı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün şarampole uçması sonucu 14 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole uçtu: 14 yaralı
29.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:39

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün şarampole uçması sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Ovapınar Kavşağı'nda meydana geldi. Muradiye'den Van istikametine gitmekte olan Mehmet Rıfat Gencer yönetimindeki 65 V 2065 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muradiye ve Erciş ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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