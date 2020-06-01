Minibüs şarampole devrildi; 9 kişilik aile yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minibüs şarampole devrildi; 9 kişilik aile yaralandı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 9 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole devrildi; 9 kişilik aile yaralandı
01.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:09
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kumluca- Antalya yolunun Belen Mahallesi Maysara mevkisi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Dönmez'in (54) kullandığı 48 RA 010 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Dönmez ile ailesinden 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ahmet Dönmez'in, rahatsızlığı bulunan çocuklarını hastaneye götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.


- Antalya

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı Haber
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı Haber
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
5 kişinin yaralandığı kavgadan kaçan saldırganlar, olay yerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
5 kişinin yaralandığı kavgadan kaçan saldırganlar, olay yerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu...
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Hasan Polatkan Zülfü Demirbağ Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Haldun Dormen Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Ozan Kabak Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Fenerbahçe Türk Lirası Donald Trump
Şu an buradasınız: Minibüs şarampole devrildi; 9 kişilik aile yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 11:09:28. #1.15#
title