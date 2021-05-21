Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
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Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen minibüs içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen minibüs içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 16.00 sıralarında Kıran mahallesinde meydana geldi. R.T. yönetimindeki 09 LJ 932 plakalı minibüs Köşk ilçe merkezine doğru seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ağaca çarparak duran minibüste bulunan yolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
Minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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