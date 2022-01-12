Son dakika haberleri | Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri | Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı

Son dakika haberleri | Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Erzurum'un Tortum ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza dün saat 17.55 sıralarında Tortum ilçesi Uzunkavak mahallesi Zapzap mevkiisinde meydana geldi. 25 D 0189 plakalı transporter marka araç şarampole yuvarlanması sonucu 8 kişi kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Uzundere Hastanesi'ne sevk edilen Mihriban Çelik (40) hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Yusuf Güven (6), Fatma Yıldız (40), Ayşe Çelik (17), Orhan Yıldız (58), Gülseher Çelik (52), Kübra Çelik (19) olay yerine gelen ambulanslarla Uzundere ve Erzurum'da ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Son dakika haberleri | Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı

Son dakika haberleri | Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı

Son dakika haberleri | Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü 7 yaralı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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