Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Başkale karayolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 65 NP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücü K.Ç. hayatını kaybetti.

K.Ç.'nin cenazesi, otopsi için Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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