Minibüs refüjdeki korkuluk ile ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkıp refüjdeki demir korkuluğa, ardından da ağaca çarpan minibüsteki 3 yaralıdan durumu ağır olan İsmail Aydınlık da kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Aydınlık'ın ölümüyle birlikte kazada ölü sayısı 3'e çıktı.Minibüstekilerin Tavas ilçesindeki bir eğlence merkezinde çalıştıkları, mesai bitiminde evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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