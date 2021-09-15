Minibüs polis aracına arkadan çarptı: 2 polis yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüs polis aracına arkadan çarptı: 2 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Minibüs polis aracına arkadan çarptı: 2 polis yaralı

Adıyaman'da, yaya geçidinde yayalara yol veren polis ekip aracına minibüsün arkadan çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Adıyaman'da, yaya geçidinde yayalara yol veren polis ekip aracına minibüsün arkadan çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek isteyen 02 A 7224 plakalı Ford marka polis ekip aracı durdu. Bu esnada arkadan gelen Turan Yar idaresindeki 02 KC 196 plakalı Ford marka minibüs duramayarak ekip aracına arkadan çarptı. Meydana gelen kazada ekip aracında bulunan polis memurlarından Abdulrezzak B. ile Mehmet D. yaralandı. Her iki yaralı polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Minibüs polis aracına arkadan çarptı: 2 polis yaralı

Minibüs polis aracına arkadan çarptı: 2 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
28 yaşındaki kadın, eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

28 yaşındaki kadın, eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

 Kuaför sırasında husumetlisini görünce silahını çıkarıp kurşun yağdırdı

Kuaför sırasında husumetlisini görünce silahını çıkarıp kurşun yağdırdı

 Alkolü alınca dünyadan koptu! 10 metre yüksekte sızan şahıs polislerin seslenmesiyle uyandı

Alkolü alınca dünyadan koptu! 10 metre yüksekte sızan şahıs polislerin seslenmesiyle uyandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ertuğrul Gazi Meral Akşener İbrahim Altay Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Düm Tek Tek Yeşim Salkım Yıldız Tilbe
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Minibüs polis aracına arkadan çarptı: 2 polis yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:18:01. #1.12#