Minibüs park halindeki pikaba çarptı: 2 yaralı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde minibüsün park halindeki pikaba arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
24.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:44
Adana'nın Sarıçam ilçesinde minibüsün park halindeki pikaba arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz İncediş yönetimindeki 01 EJM 75 plakalı minibüs Kozan kara yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 06 JOT 75 plakalı pikaba arkadan çarptı.
Kazada sürücü İncediş ile pikabın arkasında bulunan Cüneyt Bolat yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA