Minibüs park halindeki otomobile çarpıp, yandı
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Minibüs park halindeki otomobile çarpıp, yandı

Minibüs park halindeki otomobile çarpıp, yandı
Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeyken freni boşalan minibüs, önündeki otomobile çarptıktan sonra alev aldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeyken freni boşalan minibüs, önündeki otomobile çarptıktan sonra alev aldı. Yanan minibüsü itfaiye ekibi söndürdü.

Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde park halindeki 54 YA 631 plakalı minibüs, frenin boşalması sonucu hareket etti. Minibüs, yine park halinde olan otomobile çarptıktan sonra alev aldı. Çevredekilerin ihbarı adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Minibüs kullanılmaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.


Minibüs park halindeki otomobile çarpıp, yandı
Minibüs park halindeki otomobile çarpıp, yandı
Minibüs park halindeki otomobile çarpıp, yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı

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