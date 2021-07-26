MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA YANDI
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MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki minibüs önünde bulunan otomobile çarptıktan sonra alev aldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki minibüs önünde bulunan otomobile çarptıktan sonra alev aldı. Yanan minibüsü itfaiye ekibi söndürdü.

Olay öğle saatlerinde, Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 54 YA 631 plakalı minibüs hareket ederek hemen ön tarafında park halinde bulunan otomobile çarptıktan sonra alev aldı. Minibüs bir anda motor kısmından alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Minibüs kullanılmaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.

MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA YANDI
MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA YANDI
MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA YANDI
MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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