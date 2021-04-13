Minibüs, motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 genç yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent - Yalıkavak yolunda üzerinde 2 gencin bulunduğu motosikletle bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından bindikleri motosiklet ile yol kenarına savrulan gençler, yaralandı. Acılar içerisinde yerde kalan yaralılara ilk müdahaleyi, bölgeden geçen Acil Sağlık ekibi yaptı. Yaralılar daha sonra kaza mahalline gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Yaralıların tedavi altına alındığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı