Minibüs koyun sürüsüne daldı, 3 koyun telef oldu Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü köyünde bir minibüs yoldan geçen koyun sürüsüne daldı.

Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü köyünde bir minibüs yoldan geçen koyun sürüsüne daldı. 3 koyun telef olurken, 10 koyun yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürmüzlü köyünde 34 UE 7165 plakalı ticari minibüsün sürücüsü Alptekin Y., köy yolunda bulunan koyun sürüsüne çarpıp kaçtı. Kazada 3 koyun telef olurken, 10 koyun yaralandı. Köylülerin plakasını alarak jandarmaya ihbar ettiği minibüs, Elbeyli köyü kavşağında trafik polisi ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Jandarmaya teslim edilen sürücü Alptekin Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürü sahibi Aziz Kaya, "Karşı yönden aşırı hızla gelen minibüsü farkettim. Sürücüye el işareti yaparak yavaşlaması için ikaz ettim. Durmadı, koyunların arasına daldı. Köylü arkasından koşunca da korkup kaçtı. Kazada 3 koyunum telef olurken, 10 koyunum da yaralandı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA