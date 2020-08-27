Minibüs köprüden uçtu: 1 yaralı
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Minibüs köprüden uçtu: 1 yaralı

Minibüs köprüden uçtu: 1 yaralı Samsun'da kontrolü kaybeden minibüs sürücüsü karayolundaki köprüden uçtu.

27.08.2020 22:43 | Son Güncelleme: 27.08.2020 22:47

Minibüs köprüden uçtu: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kontrolü kaybeden minibüs sürücüsü karayolundaki köprüden uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun - Ordu karayolunda seyir etmekte olan Onur Telci idaresindeki 52 EV 395 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak karayolunda bulunan Miliç Köprüsü'nden şarampole uçtu. Kazayı gören Sahil Güvenlik ekipleri durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Kazayı yaralı olarak atlatan Onur Telci, 112 acil servis ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılarak Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vinç yardımıyla şarampolden çıkartılan minibüs, kazada kullanılamaz hale geldi.

Minibüs köprüden uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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