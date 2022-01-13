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Minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı

Minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışından dolayı kontrolden çıkan minibüs kara saplanırken, 1 kişi de yaralandı.

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışından dolayı kontrolden çıkan minibüs kara saplanırken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçenin Şemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAE 095 plakalı Mercedes marka minibüs, kar yağışından dolayı yoldan çıktı. Minibüste sıkışan Z.T. isimli şahıs, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Minibüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. - VAN

Minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı

Minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı

Minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı

Minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı

Minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı

Minibüs kontrolden çıktı: 1 yaralı

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