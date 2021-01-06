Minibüs, kontrolden çıkan TIR'a çarptı: 6 yaralı

BOLU'da, TEM yolunda minibüsün, kontrolden çıkan TIR'a arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Alaaddin Karataş yönetimindeki 06 DP 0090 plakalı minibüs, kontrolden çıkan Alaattin Alparslan'ın kullandığı 34 TV 6891 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Beytullah Yeşilyurt, Salih Özdemir ve Halit Toy ile TIR sürücüsü ve aynı araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan Beytullah Yeşilyurt ve Salih Özdemir, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TIR'ın dorsesindeki çelik malzemeler yola döküldü, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara istikametine giden araçlar TEM yolunun Çaydurt Gişeleri'nden D-100 karayoluna yönlendirildi. Yoldaki malzemelerin ve kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol yeniden açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK