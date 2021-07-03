Minibüs kaygan zeminde devrildi: 1 yaralı
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Minibüs kaygan zeminde devrildi: 1 yaralı

Minibüs kaygan zeminde devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir minibüsün devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir minibüsün devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Zonguldak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan Tolga T. idaresindeki 67 LZ 829 plakalı panelvan minibüs, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Hamza T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yaralı Hamza T. olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ZONGULDAK

Minibüs kaygan zeminde devrildi: 1 yaralı
Minibüs kaygan zeminde devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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