MİNİBÜS KARA SAPLANDI; DİYALİZ HASTASI, YOL AÇILARAK HASTANEYE ULAŞTIRILDI

VAN (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesi Karatavuk Mahallesi'nde kara saplanan, diyaliz hastası Rüstem Şirin'in (50) içinde bulunduğu minibüs, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Yolun açılmasıyla Şirin, hastaneye ulaştırıldı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 930 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Bu süreçte mahallelerde mahsur kalan hastaların sağlık merkezlerine ulaştırılması için karla mücadele ekipleri, seferber oldu. Erciş'e 30 kilometre uzaklıktaki Karatavuk Mahallesi'nde hastaneye giden diyaliz hastası Rüstem Şirin'in de içinde bulunduğu minibüs, tipi nedeniyle kontrolden çıkıp kara saplandı. İhbarla mahalleye Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, sevk edildi. İş makineleriyle yol açıldıktan sonra kara saplanan araç da kurtarıldı. Ekipler tarafından alınan diyaliz hastası Şirin, bölgede hazır bekletilen ambulansa teslim edildi. Şirin, sağlık ekiplerince Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nin diyaliz servisine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şirin, kendisine destek olan ekiplere teşekkür etti.