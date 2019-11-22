Minibüs kanala düştü: 3 yaralı
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Minibüs kanala düştü: 3 yaralı

Minibüs kanala düştü: 3 yaralıKAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde minibüsün kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

22.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:53

Minibüs kanala düştü: 3 yaralı

- 'nin ilçesinde minibüsün kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Yerköy girişinde meydana geldi. H.S. idaresindeki 50 DP 385 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Minibüs kanala düştü: 3 yaralı
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