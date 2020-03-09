Minibüs kamyona çarptı : 12 yaralı
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Bayraklı, İzmir, Güncel

Minibüs kamyona çarptı : 12 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün kamyona çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

09.03.2020 01:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 01:25
Minibüs kamyona çarptı : 12 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün kamyona çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Karşıyaka istikameti Laka Deresi Köprüsü yakınlarında işçileri taşıyan Hasan Demiral (28) yönetimindeki 35 ES 53543 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği açıklanmayan 42 Y 7884 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Minibüs kamyona çarptı : 12 yaralı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Minibüs kamyona çarptı : 12 yaralı

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