Minibüs ile Traktör Çarpıştı: 21 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör ile düğün yolcularını taşıyan minibüs çarpıştı, 21 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 09.30 sularında D-200 karayolunun Sivas-Yozgat bağlantısı Yıldızeli geçişinde meydana geldi. Yıldızeli ilçe merkezine 5 kilometre mesafede meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan Abdullah Karadağ idaresindeki 58 YE 135 plakalı traktör ile İstanbul'dan Sivas'a düğün yolcusu taşıyan Mustafa Yılmaz idaresindeki 34 EB 1865 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada traktörün römorkunda bulunan S.Y., M.Y., F.A., D.Y., M.Y., G.S., İ.G., minibüste bulunan N.K., N.H., İ.S., N.T., A.S.O., E.H., V.C., S.S., K.T., A.H., S.K.,H.H., F.T. ve N.S. yaralandılar. Yaralılar ambulanslar ile Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan dokuz yaralı Sivas Numune hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Üç yaralının hayati tehlikesi sürüyor. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

(İHA)