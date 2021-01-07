Minibüs ile TIR çarpıştı; genç motosiklet yarışçısı yaralandı
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Minibüs ile TIR çarpıştı; genç motosiklet yarışçısı yaralandı

07.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:08
Minibüs ile TIR çarpıştı; genç motosiklet yarışçısı yaralandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde minibüsün TIR'a çarptığı kazada, 17 yaşındaki motosiklet yarışçısı Can Alexander Öncü yaralandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde minibüsün TIR'a çarptığı kazada, 17 yaşındaki motosiklet yarışçısı Can Alexander Öncü yaralandı. Öncü'nün, antrenman için Kenan Sofuoğlu'nun pistine gittiği belirtildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, D-140 karayolu Akyazı gişeleri kesiminde meydana geldi. Kenan Sofuoğlu'nun Akyazı'daki pistine antrenman için giden Can Alexander Öncü'nün içinde bulunduğu Murathan U. yönetimindeki 07 HSK 79 plakalı minibüs, aniden şerit değiştirdiği öne sürülen Ali K. yönetimindeki 47 AAP 432 plakalı TIR'a çarptı. Kazada minibüsün sağ ön kısmı hasar görürken, Can Alexander Öncü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Alexander Öncü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Öncü tedaviye alındı.

Minibüs ile TIR çarpıştı; genç motosiklet yarışçısı yaralandı
Minibüs ile TIR çarpıştı; genç motosiklet yarışçısı yaralandı
Minibüs ile TIR çarpıştı; genç motosiklet yarışçısı yaralandı
Minibüs ile TIR çarpıştı; genç motosiklet yarışçısı yaralandı
Minibüs ile TIR çarpıştı; genç motosiklet yarışçısı yaralandı
Minibüs ile TIR çarpıştı; genç motosiklet yarışçısı yaralandı
Minibüs ile TIR çarpıştı; genç motosiklet yarışçısı yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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