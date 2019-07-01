Minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde minibüs ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Orhan U. (53) idaresindeki 55 FG 752 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kumköy mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Recep Mete'nin (53) kullandığı tarım aracı ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Mete, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA