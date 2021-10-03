Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale sırasında can pazarı yaşandı.

Düzce'nin Yığılca İlçesi'ne bağlı Kemer Mevkii Aksaklar Köyü sapağı'nda minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgilere Uğur G. idaresindeki 67 TP 671 plakalı minibüs ile Bayram K. idaresindeki 54 ADG 688 plakalı otomobil, Yığılca ilçesine bağlı Kemer mevki Aksaklar Köyü sapağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Uğur G. ile Bayram K. ve otomobilde bulunan Melih, Hikmet ve Akın K. ile Ersin K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaparken ambulanslar ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdılar.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA

 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı

7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Prens William Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Alişan
Spor Gökhan Töre Necip Uysal Mesut Özil Güven Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Süleyman Soylu Gökhan Töre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 10:00:49. #1.12#