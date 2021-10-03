Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Düzce(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Düzce(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale sırasında can pazarı yaşandı.

Düzce'nin Yığılca İlçesi'ne bağlı Kemer Mevkii Aksaklar Köyü sapağı'nda minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgilere Uğur G. idaresindeki 67 TP 671 plakalı minibüs ile Bayram K. idaresindeki 54 ADG 688 plakalı otomobil, Yığılca ilçesine bağlı Kemer mevki Aksaklar Köyü sapağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Uğur G. ile Bayram K. ve otomobilde bulunan Melih, Hikmet ve Akın K. ile Ersin K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaparken ambulanslar ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdılar.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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