Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Kumova Sokak'ta meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine bağlı çalışan minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada minibüste ve otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralanan yolcular olay yerine sevk edilen ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Burak Türker/İHA)