Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 5 Yaralı (3)
- Kemer Devlet Hastanesi morgundan detay Hayatını kaybeden turistin yakınının bekleyişi Cenazelerin araca konulması ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
- Kemer Devlet Hastanesi morgundan detay
Hayatını kaybeden turistin yakınının bekleyişi
Cenazelerin araca konulması ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ölen Güney Koreli turistlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.