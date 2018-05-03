Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 5 Yaralı (3)

- Kemer Devlet Hastanesi morgundan detay

Hayatını kaybeden turistin yakınının bekleyişi

Cenazelerin araca konulması ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ölen Güney Koreli turistlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.