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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesiHoca Ahmed Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 06 AKK 28 plakalı Fiat marka otomobil ile M.H.A. yönetimindeki 71 BC 733 plakalı Volkswagen marka minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile aynı araçtaki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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